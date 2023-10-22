https://ria.ru/20231022/tervoga-1904541857.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T19:54
2023-10-22T19:54
2023-10-22T19:54
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 19.25 по 19.28 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу