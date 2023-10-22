https://ria.ru/20231022/tanki-1904561352.html

"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о новой проблеме ВСУ

"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о новой проблеме ВСУ - РИА Новости, 23.10.2023

"Слишком поздно". Зеленскому сообщили о новой проблеме ВСУ

Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий, пишет Merkur. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-22T22:39

2023-10-22T22:39

2023-10-23T07:46

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий, пишет Merkur."Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают американский танк неподходящим для ведения боя на Украине", — указано в материале.Президента Владимира Зеленского предупреждили, что среди прочего эту модель могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за ее слишком тяжелого веса. Автор статьи отметил, что Abrams также имеет большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения."Некоторые западные эксперты и украинские чиновники полагают, что объемы, сроки и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться ожидаемого эффекта на Украине", — добавил он.Кроме того, американские машины поставили украинским войскам слишком поздно, и они уже не смогут существенно повлиять на боевые действия из-за распутицы и приближающейся зимы, подчеркнули в статье.В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".

https://ria.ru/20231012/ssha-1902084341.html

https://ria.ru/20231022/oruzhie-1904537686.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, кирилл буданов, владимир путин, технологии, россия