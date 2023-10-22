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В США сделали шокирующее заявление об армии - РИА Новости, 22.10.2023
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15:04 22.10.2023 (обновлено: 16:02 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ssha-1904497312.html
В США сделали шокирующее заявление об армии
В США сделали шокирующее заявление об армии - РИА Новости, 22.10.2023
В США сделали шокирующее заявление об армии
Американская армия истощена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:04
2023-10-22T16:02
в мире
сша
россия
владимир путин
син хон чхоль (посол кндр в москве)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская армия истощена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Вооруженных сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей", — перечислил он.Макгрегор добавил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе участие даже в одном конфликте, так как истощили себя бессмысленными оккупационными войнами.Как отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Вашингтон все больше лично втягивается в конфликт на Украине.По словам посла КНДР в Москве Син Хон Чхола, украинский конфликт, который США подогревают, расходуя астрономические суммы, станет для них "вторым Афганистаном".
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в мире, сша, россия, владимир путин, син хон чхоль (посол кндр в москве)
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)
В США сделали шокирующее заявление об армии

Полковник Макгрегор заявил, что вооруженные силы США истощены

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская армия истощена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Вооруженных сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей", — перечислил он.
Макгрегор добавил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе участие даже в одном конфликте, так как истощили себя бессмысленными оккупационными войнами.
Как отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Вашингтон все больше лично втягивается в конфликт на Украине.
По словам посла КНДР в Москве Син Хон Чхола, украинский конфликт, который США подогревают, расходуя астрономические суммы, станет для них "вторым Афганистаном".
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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В миреСШАРоссияВладимир ПутинСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)
 
 
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