https://ria.ru/20231022/ssha-1904497312.html

В США сделали шокирующее заявление об армии

В США сделали шокирующее заявление об армии - РИА Новости, 22.10.2023

В США сделали шокирующее заявление об армии

Американская армия истощена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T15:04

2023-10-22T15:04

2023-10-22T16:02

в мире

сша

россия

владимир путин

син хон чхоль (посол кндр в москве)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американская армия истощена, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Вооруженных сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей", — перечислил он.Макгрегор добавил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе участие даже в одном конфликте, так как истощили себя бессмысленными оккупационными войнами.Как отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Вашингтон все больше лично втягивается в конфликт на Украине.По словам посла КНДР в Москве Син Хон Чхола, украинский конфликт, который США подогревают, расходуя астрономические суммы, станет для них "вторым Афганистаном".

https://ria.ru/20231011/ssha-1902067756.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, син хон чхоль (посол кндр в москве)