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США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 22.10.2023
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС
Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейской армии. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:51
2023-10-22T14:51
2023-10-22T14:51
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейской армии. По данным агентства, учения прошли к югу от Корейского полуострова, но за пределами воздушного пространства Республики Корея. В них участвовали американский стратегический бомбардировщик B-52H и истребители F-15K и F-16 трех стран, которые осуществили сопровождение бомбардировщика в боевом порядке. Семнадцатого октября уже прошли совместные учения B-52H с истребителями F-35 южнокорейских ВВС над Корейским полуостровом, B-52H впервые совершил посадку в Южной Корее. Как отмечает Рёнхап, нынешние трехсторонние военно-воздушные учения проводятся в развитие соглашений, достигнутых лидерами Южной Кореи, США и Японии в ходе их августовской встречи в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Ранее Сеул, Вашингтон и Токио возобновили совместные учения военно-морских сил.
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в мире, южная корея, сша, япония, f-15se, f-16, f-35
В мире, Южная Корея, США, Япония, F-15SE, F-16, F-35
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС
Yonhap: США, Япония и Южная Корея провели первые совместные учения ВВС