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США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 22.10.2023
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14:51 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/ssha-1904495965.html
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 22.10.2023
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС
Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейской армии. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:51
2023-10-22T14:51
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейской армии. По данным агентства, учения прошли к югу от Корейского полуострова, но за пределами воздушного пространства Республики Корея. В них участвовали американский стратегический бомбардировщик B-52H и истребители F-15K и F-16 трех стран, которые осуществили сопровождение бомбардировщика в боевом порядке. Семнадцатого октября уже прошли совместные учения B-52H с истребителями F-35 южнокорейских ВВС над Корейским полуостровом, B-52H впервые совершил посадку в Южной Корее. Как отмечает Рёнхап, нынешние трехсторонние военно-воздушные учения проводятся в развитие соглашений, достигнутых лидерами Южной Кореи, США и Японии в ходе их августовской встречи в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Ранее Сеул, Вашингтон и Токио возобновили совместные учения военно-морских сил.
https://ria.ru/20231021/bayden-1904310901.html
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в мире, южная корея, сша, япония, f-15se, f-16, f-35
В мире, Южная Корея, США, Япония, F-15SE, F-16, F-35
США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС

Yonhap: США, Япония и Южная Корея провели первые совместные учения ВВС

© Фото : Минобороны ЯпонииСамолеты на совместных учениях Японии и США
Самолеты на совместных учениях Японии и США - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : Минобороны Японии
Самолеты на совместных учениях Японии и США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в южнокорейской армии.
По данным агентства, учения прошли к югу от Корейского полуострова, но за пределами воздушного пространства Республики Корея. В них участвовали американский стратегический бомбардировщик B-52H и истребители F-15K и F-16 трех стран, которые осуществили сопровождение бомбардировщика в боевом порядке.
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Семнадцатого октября уже прошли совместные учения B-52H с истребителями F-35 южнокорейских ВВС над Корейским полуостровом, B-52H впервые совершил посадку в Южной Корее.
Как отмечает Рёнхап, нынешние трехсторонние военно-воздушные учения проводятся в развитие соглашений, достигнутых лидерами Южной Кореи, США и Японии в ходе их августовской встречи в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Ранее Сеул, Вашингтон и Токио возобновили совместные учения военно-морских сил.
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