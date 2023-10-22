https://ria.ru/20231022/smi-1904498921.html
СМИ назвали число погибших в результате сильного шторма в Великобритании
СМИ назвали число погибших в результате сильного шторма в Великобритании - РИА Новости, 22.10.2023
СМИ назвали число погибших в результате сильного шторма в Великобритании
Число погибших в результате сильного шторма "Бабет" в Великобритании достигло семи, пишет газета Independent. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:15
2023-10-22T15:15
2023-10-22T15:15
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число погибших в результате сильного шторма "Бабет" в Великобритании достигло семи, пишет газета Independent. "Число людей, которые погибли в происшествиях, связанных со смертоносным штормом "Бабет", возросло по меньшей мере до семи", - пишет газета. Как отмечает газета, хотя синоптики говорят о том, что самый сильный удар шторма уже позади, предупреждения о наводнениях продолжают действовать в ряде районов страны, поскольку уровни воды остаются экстремально высокими. Нарушения в движении британского транспорта, как ожидается, сохранятся в воскресенье после "48 часов хаоса" на железнодорожных маршрутах и автомобильных трассах, отмечает газета. Ранее британская метеослужба объявила в Шотландии самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма "Бабет". Местные власти призвали жителей ряда районов на востоке региона эвакуироваться из своих домов на фоне надвигающегося шторма. Красный уровень погодной опасности в Великобритании был введен впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм "Деннис".
https://ria.ru/20231009/shtorm-1901392087.html
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в мире, великобритания, шотландия, происшествия, общество
В мире, Великобритания, Шотландия, Происшествия, Общество
СМИ назвали число погибших в результате сильного шторма в Великобритании
Independent: число погибших из-за сильного шторма в Британии выросло до семи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Число погибших в результате сильного шторма "Бабет" в Великобритании достигло семи, пишет газета
Independent.
"Число людей, которые погибли в происшествиях, связанных со смертоносным штормом "Бабет", возросло по меньшей мере до семи", - пишет газета.
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Как отмечает газета, хотя синоптики говорят о том, что самый сильный удар шторма уже позади, предупреждения о наводнениях продолжают действовать в ряде районов страны, поскольку уровни воды остаются экстремально высокими.
Нарушения в движении британского транспорта, как ожидается, сохранятся в воскресенье после "48 часов хаоса" на железнодорожных маршрутах и автомобильных трассах, отмечает газета.
Ранее британская метеослужба объявила в Шотландии
самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма "Бабет". Местные власти призвали жителей ряда районов на востоке региона эвакуироваться из своих домов на фоне надвигающегося шторма. Красный уровень погодной опасности в Великобритании был введен впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм "Деннис".
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