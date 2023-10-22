https://ria.ru/20231022/sk-1904505594.html

В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя

В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя - РИА Новости, 22.10.2023

В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя

В Ингушетии арестовали четырех сотрудников полиции за избиение местного жителя, сообщило СУ СК по республике на своем сайте. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:06

2023-10-22T16:06

2023-10-22T16:42

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

республика ингушетия

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ПЯТИГОРСК, 22 окт — РИА Новости. В Ингушетии арестовали четырех сотрудников полиции за избиение местного жителя, сообщило СУ СК по республике на своем сайте. "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве. По данным СУ СК, 5 октября четверо сотрудников межмуниципального отдела МВД "Малгобекский" незаконно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Там они стали избивать его, требуя признать причастность к незаконному обороту наркотиков. Полицейские подозреваются по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности. Сейчас проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20231019/mefedron-1903892384.html

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россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, республика ингушетия