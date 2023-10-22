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В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя - РИА Новости, 22.10.2023
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16:06 22.10.2023 (обновлено: 16:42 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/sk-1904505594.html
В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя
В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя - РИА Новости, 22.10.2023
В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя
В Ингушетии арестовали четырех сотрудников полиции за избиение местного жителя, сообщило СУ СК по республике на своем сайте. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:06
2023-10-22T16:42
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
республика ингушетия
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ПЯТИГОРСК, 22 окт — РИА Новости. В Ингушетии арестовали четырех сотрудников полиции за избиение местного жителя, сообщило СУ СК по республике на своем сайте. "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве. По данным СУ СК, 5 октября четверо сотрудников межмуниципального отдела МВД "Малгобекский" незаконно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Там они стали избивать его, требуя признать причастность к незаконному обороту наркотиков. Полицейские подозреваются по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности. Сейчас проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20231019/mefedron-1903892384.html
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россия
республика ингушетия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Республика Ингушетия
В Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя

СК: в Ингушетии арестовали четырех полицейских за избиение местного жителя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 22 окт — РИА Новости. В Ингушетии арестовали четырех сотрудников полиции за избиение местного жителя, сообщило СУ СК по республике на своем сайте.
"В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.
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По данным СУ СК, 5 октября четверо сотрудников межмуниципального отдела МВД "Малгобекский" незаконно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Там они стали избивать его, требуя признать причастность к незаконному обороту наркотиков.
Полицейские подозреваются по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности.
Сейчас проводятся следственные действия.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоРеспублика Ингушетия
 
 
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