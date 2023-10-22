https://ria.ru/20231022/siriya-1904559605.html

Американские беспилотники четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии

Американские беспилотники четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 22.10.2023

Американские беспилотники четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии четыре раза за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T22:09

2023-10-22T22:09

2023-10-22T22:09

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии четыре раза за сутки нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-15se, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году