https://ria.ru/20231022/siriya-1904558890.html
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе - РИА Новости, 22.10.2023
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T22:03
2023-10-22T22:03
2023-10-22T22:06
россия
идлиб (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ", - заявил Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
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россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России, В мире
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе
ЦПВС: ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе