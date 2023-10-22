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ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе - РИА Новости, 22.10.2023
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22:03 22.10.2023 (обновлено: 22:06 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/siriya-1904558890.html
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе - РИА Новости, 22.10.2023
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T22:03
2023-10-22T22:06
россия
идлиб (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ", - заявил Кулить на брифинге.
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россия
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россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России, В мире
ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

ЦПВС: ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России
ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ", - заявил Кулить на брифинге.
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РоссияИдлиб (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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