https://ria.ru/20231022/siriya-1904558890.html

ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе - РИА Новости, 22.10.2023

ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ,... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T22:03

2023-10-22T22:03

2023-10-22T22:06

россия

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ", - заявил Кулить на брифинге.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

россия

идлиб (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, в мире