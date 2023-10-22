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Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2023
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10:28 22.10.2023 (обновлено: 14:03 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/siriya-1904465705.html
Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2023
Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
Израильская ракетная атака вывела из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, сообщило Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:28
2023-10-22T14:03
в мире
алеппо
дамаск (город)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Израильская ракетная атака вывела из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, сообщило Министерство обороны Сирии.Там отметили, что около 05:25 Израиль выпустил ракеты со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны Голанских высот.&quot;Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В результате один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения. Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя&quot;, — говорится в заявлении.В сирийском Минтрансе добавили, что внутренние и международные рейсы перенаправили из Алеппо и Дамаска в международный аэропорт Латакии.С начала обострения израильско-палестинского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории Сирии или Ливана. Российский МИД назвал эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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дамаск (город)
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в мире, алеппо, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Алеппо, Дамаск (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

Минобороны Сирии: аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после атаки Израиля

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкОкраина города Алеппо
Окраина города Алеппо - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости /
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Окраина города Алеппо. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Израильская ракетная атака вывела из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, сообщило Министерство обороны Сирии.
Там отметили, что около 05:25 Израиль выпустил ракеты со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны Голанских высот.
«

"Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В результате один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения. Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя", — говорится в заявлении.

В сирийском Минтрансе добавили, что внутренние и международные рейсы перенаправили из Алеппо и Дамаска в международный аэропорт Латакии.
С начала обострения израильско-палестинского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории Сирии или Ливана. Российский МИД назвал эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреАлеппоДамаск (город)СирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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