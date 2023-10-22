https://ria.ru/20231022/siriya-1904465705.html

Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2023

Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

Израильская ракетная атака вывела из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, сообщило Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:28

2023-10-22T10:28

2023-10-22T14:03

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Израильская ракетная атака вывела из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, сообщило Министерство обороны Сирии.Там отметили, что около 05:25 Израиль выпустил ракеты со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны Голанских высот."Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В результате один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения. Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя", — говорится в заявлении.В сирийском Минтрансе добавили, что внутренние и международные рейсы перенаправили из Алеппо и Дамаска в международный аэропорт Латакии.С начала обострения израильско-палестинского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже несколько раз наносила удары по сирийским аэропортам. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории Сирии или Ливана. Российский МИД назвал эти действия Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году