https://ria.ru/20231022/siriya-1904465511.html

После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии

После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии - РИА Новости, 22.10.2023

После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии

Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:24

2023-10-22T10:24

2023-10-22T10:42

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дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается в заявлении министерства транспорта Сирии, распространенном в СМИ."Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", - говорится в заявлении.Ранее министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году