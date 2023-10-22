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После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии - РИА Новости, 22.10.2023
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии
Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:24
2023-10-22T10:24
2023-10-22T10:42
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается в заявлении министерства транспорта Сирии, распространенном в СМИ."Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", - говорится в заявлении.Ранее министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии
Сирия после ударов Израиля перевела рейсы из Алеппо и Дамаска в аэропорт Латакии
БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается в заявлении министерства транспорта Сирии, распространенном в СМИ.
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"Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", - говорится в заявлении.
Ранее министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.