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После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии - РИА Новости, 22.10.2023
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10:24 22.10.2023 (обновлено: 10:42 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/siriya-1904465511.html
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии - РИА Новости, 22.10.2023
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии
Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:24
2023-10-22T10:42
в мире
израиль
сирия
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается в заявлении министерства транспорта Сирии, распространенном в СМИ."Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", - говорится в заявлении.Ранее министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
После ударов Израиля рейсы из Алеппо и Дамаска перевели в аэропорт Латакии

Сирия после ударов Израиля перевела рейсы из Алеппо и Дамаска в аэропорт Латакии

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСамолет "Сирийских авиалиний" в аэропорту Латакии, Сирия
Самолет Сирийских авиалиний в аэропорту Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщается в заявлении министерства транспорта Сирии, распространенном в СМИ.
«
"Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", - говорится в заявлении.
Ранее министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.
 
В миреИзраильСирияДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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