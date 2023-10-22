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В КНР призвали ООН созвать масштабный саммит по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2023
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10:50 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/sammit-1904467795.html
В КНР призвали ООН созвать масштабный саммит по ситуации на Ближнем Востоке
В КНР призвали ООН созвать масштабный саммит по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2023
В КНР призвали ООН созвать масштабный саммит по ситуации на Ближнем Востоке
Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как можно скорее созвать влиятельную и масштабную мирную конференцию для... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:50
2023-10-22T10:50
в мире
оон
китай
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
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ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как можно скорее созвать влиятельную и масштабную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Слова Чжай Цзюня приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.Чжай Цзюнь участвовал в Каирском саммите мира (Cairo Peace Summit) 21 октября, инициатором которого выступил Египет. "Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции", - сказал Чжай Цзюнь. Как отметил Чжай Цзюнь, эскалация палестино-израильского конфликта в очередной раз доказала, что палестинский вопрос нельзя игнорировать или предавать забвению. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта является возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого палестинского государства. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, оон, китай, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток
В мире, ООН, Китай, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток
В КНР призвали ООН созвать масштабный саммит по ситуации на Ближнем Востоке

Спецпосланник КНР призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как можно скорее созвать влиятельную и масштабную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Слова Чжай Цзюня приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Чжай Цзюнь участвовал в Каирском саммите мира (Cairo Peace Summit) 21 октября, инициатором которого выступил Египет.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
«
"Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции", - сказал Чжай Цзюнь.
Как отметил Чжай Цзюнь, эскалация палестино-израильского конфликта в очередной раз доказала, что палестинский вопрос нельзя игнорировать или предавать забвению. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта является возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого палестинского государства.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреООНКитайОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний Восток
 
 
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