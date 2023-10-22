Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:15 22.10.2023 (обновлено: 09:29 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/rubl-1904278068.html
Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада
Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада - РИА Новости, 22.10.2023
Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада
Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить его курс, рассказал в интервью агентству “Прайм” завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T02:15
2023-10-22T09:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
европа
азия
александр абрамов
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить его курс, рассказал в интервью агентству “Прайм” завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.По данным Банка России, более 50 процентов российских поставок в Европу в августе оплачивалось в рублях. Российская валюта доминирует в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и странами Карибского региона. Это тоже может позитивно повлиять на рубль, но многое зависит и от валюты расчетов за импорт, уверен экономист.“Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте", — считает эксперт.Важно также верно оценивать рублевые запасы в распоряжении нерезидентов, в том числе их доходы от поставок товаров в Россию. Если они завышают для нас цены, рублей на их счетах копится больше. Их обмен на валюту вновь ослабит рубль, заключил Абрамов.
https://ria.ru/20231015/valyuta-1902557106.html
россия
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, азия, александр абрамов, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Европа, Азия, Александр Абрамов, Рубль
Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада

Экономист Абрамов: рубль укрепится, если его использовать при расчетах за импорт

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить его курс, рассказал в интервью агентству “Прайм” завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
По данным Банка России, более 50 процентов российских поставок в Европу в августе оплачивалось в рублях. Российская валюта доминирует в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и странами Карибского региона. Это тоже может позитивно повлиять на рубль, но многое зависит и от валюты расчетов за импорт, уверен экономист.
«
“Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте", — считает эксперт.
Важно также верно оценивать рублевые запасы в распоряжении нерезидентов, в том числе их доходы от поставок товаров в Россию. Если они завышают для нас цены, рублей на их счетах копится больше. Их обмен на валюту вновь ослабит рубль, заключил Абрамов.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора
15 октября, 08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕвропаАзияАлександр АбрамовРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала