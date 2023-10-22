https://ria.ru/20231022/rubl-1904278068.html

Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада

Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада - РИА Новости, 22.10.2023

Экономист раскрыл, как рубль вырастет на деньгах Запада

Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить его курс, рассказал в интервью агентству “Прайм” завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T02:15

2023-10-22T02:15

2023-10-22T09:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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европа

азия

александр абрамов

рубль

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить его курс, рассказал в интервью агентству “Прайм” завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.По данным Банка России, более 50 процентов российских поставок в Европу в августе оплачивалось в рублях. Российская валюта доминирует в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и странами Карибского региона. Это тоже может позитивно повлиять на рубль, но многое зависит и от валюты расчетов за импорт, уверен экономист.“Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте", — считает эксперт.Важно также верно оценивать рублевые запасы в распоряжении нерезидентов, в том числе их доходы от поставок товаров в Россию. Если они завышают для нас цены, рублей на их счетах копится больше. Их обмен на валюту вновь ослабит рубль, заключил Абрамов.

https://ria.ru/20231015/valyuta-1902557106.html

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экономика, россия, европа, азия, александр абрамов, рубль