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Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету - РИА Новости, 22.10.2023
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Религия
 
16:00 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/rpts-1904504143.html
Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету
Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету - РИА Новости, 22.10.2023
Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету
Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:00
2023-10-22T16:00
религия
в мире
украина
румыния
молдавия
иван мазепа
денис шмыгаль
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика стало бы свидетельством того, что святыни для киевского режима являются лишь разменной монетой для достижения глубоко чуждых религии и вере целей, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). Ранее на сайте украинского кабмина появилось заявление от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Румынии Марселя Чолаку о важности работы по поиску мощей преподобной Феодоры Сихлинской на Украине и могил двух украинских гетманов – Ивана Мазепы и Пилипа Орлика – в Румынии. Новостное агентство Румынской православной церкви basilica.ro после этого заявило, что Украина готова передать Румынии мощи святой Феодоры, перенесенные в XIX веке в Киево-Печерскую лавру, в обмен на останки украинских “национальных героев”. “Не раз уже приходилось говорить о том, что чтимые мощи святых являются для украинской власти не более чем разменной монетой в реализации их политических целей. Если эта информация подтверждается, то, к сожалению, имеет место как раз такая ситуация, когда, чтобы достичь своих сиюминутных, глубоко чуждых религий целей, глубоко чуждых православию целей, украинские власти готовы использовать мощи как некий материальный актив для разменов, обменов и торговли”, – сказал собеседник агентства. Преподобная Феодора Сихловская (середина XVII – начало XVIII века) родилась в Молдавии и подвизалась в Сихловских лесах в горах центральной Румынии. Ее мощи пребывали в Сихлинском скиту, обустроенном рядом с пещерой, где она скончалась. После Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, когда эти земли пребывали под контролем Российской империи, ее мощи были перенесены в Киево-Печерскую лавру. В июне 1992 года Священный синод Румынской православной церкви канонизировал святую Феодору и установил праздновать ее память 20 августа (7 августа по старому стилю), в этот день ее с 2018 года поминают и в Русской православной церкви. Ранее освобожденный из украинской тюрьмы писатель Ян Таксюр на заседании Совбеза ООН по теме гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заявил, что из Киево-Печерской лавры киевским режимом была вывезена часть икон и артефактов. Служба внешней разведки России также сообщала, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html
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в мире, украина, румыния, молдавия, иван мазепа, денис шмыгаль, русская православная церковь, румынская православная церковь, общество, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Украина, Румыния, Молдавия, Иван Мазепа, Денис Шмыгаль, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Общество, Ситуация вокруг УПЦ
Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету

Basilica: подтвердился план Киева по обмену мощей святых из Лавры на тело Мазепы

CC BY 3.0 / Adelchi / Мощи святого
Мощи святого - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
CC BY 3.0 / Adelchi /
Мощи святого. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика стало бы свидетельством того, что святыни для киевского режима являются лишь разменной монетой для достижения глубоко чуждых религии и вере целей, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее на сайте украинского кабмина появилось заявление от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Румынии Марселя Чолаку о важности работы по поиску мощей преподобной Феодоры Сихлинской на Украине и могил двух украинских гетманов – Ивана Мазепы и Пилипа Орлика – в Румынии. Новостное агентство Румынской православной церкви basilica.ro после этого заявило, что Украина готова передать Румынии мощи святой Феодоры, перенесенные в XIX веке в Киево-Печерскую лавру, в обмен на останки украинских “национальных героев”.
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“Не раз уже приходилось говорить о том, что чтимые мощи святых являются для украинской власти не более чем разменной монетой в реализации их политических целей. Если эта информация подтверждается, то, к сожалению, имеет место как раз такая ситуация, когда, чтобы достичь своих сиюминутных, глубоко чуждых религий целей, глубоко чуждых православию целей, украинские власти готовы использовать мощи как некий материальный актив для разменов, обменов и торговли”, – сказал собеседник агентства.
Преподобная Феодора Сихловская (середина XVII – начало XVIII века) родилась в Молдавии и подвизалась в Сихловских лесах в горах центральной Румынии. Ее мощи пребывали в Сихлинском скиту, обустроенном рядом с пещерой, где она скончалась. После Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, когда эти земли пребывали под контролем Российской империи, ее мощи были перенесены в Киево-Печерскую лавру. В июне 1992 года Священный синод Румынской православной церкви канонизировал святую Феодору и установил праздновать ее память 20 августа (7 августа по старому стилю), в этот день ее с 2018 года поминают и в Русской православной церкви.
Ранее освобожденный из украинской тюрьмы писатель Ян Таксюр на заседании Совбеза ООН по теме гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заявил, что из Киево-Печерской лавры киевским режимом была вывезена часть икон и артефактов. Служба внешней разведки России также сообщала, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
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