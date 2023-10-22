https://ria.ru/20231022/rf-1904537550.html

В Мелитополе открыли фотовыставку "Россия – моя история"

В Мелитополе открыли фотовыставку "Россия – моя история" - РИА Новости, 22.10.2023

В Мелитополе открыли фотовыставку "Россия – моя история"

В Мелитополе на территории исторического парка "Россия – моя история" открыли одноименную фотовыставку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T19:26

2023-10-22T19:26

2023-10-22T19:26

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Мелитополе на территории исторического парка "Россия – моя история" открыли одноименную фотовыставку, передает корреспондент РИА Новости. Вся экспозиция посвящена различным уголкам России. "Сегодня мы открыли наше большое выставочное пространство и первой экспозицией, которая тут появилась, стала выставка, одноименная с нашим парком. В нее вошли экспонаты Всероссийского фестиваля авторской фотографии, организованного Фондом гуманитарных проектов и Российским военно-историческим обществом. Фестиваль весной прошел в Москве, в выставочном зале Союза художников", - рассказал директор мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Мелитополе Андрей Маслов. Он отметил, что исторический парк и далее будет открывать новые экспозиции. "Планируем провести большое количество выставок, посвященных различным историческим событиям нашей истории и будем развивать фотовыставочное пространство. Сейчас же у нас четыре основные темы, они затрагивают основные исторические периоды, начиная с зарождения Руси и заканчивая современными событиями", - резюмировал директор музея.

https://ria.ru/20231022/votan-1904486455.html

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мелитополь, россия, москва, андрей маслов, общество