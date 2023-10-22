https://ria.ru/20231022/rezolyutsiya-1904444224.html
США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС
США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023
США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС
США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T01:57
2023-10-22T01:57
2023-10-22T01:59
в мире
сша
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
ООН, 22 окт - РИА Новости. США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Около часа назад США распространили свой проект резолюции", - сказал собеседник агентства.Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".Проект резолюции также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочно у освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии, призывавший отменить требование Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Бразильский документ также призывал к объявлению гуманитарных пауз.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_345:154:2733:1945_1920x0_80_0_0_baa8ab766b63379a3b51cf6a65154649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС
США подготовили резолюцию СБ ООН по ХАМАС без призыва к прекращению огня
ООН, 22 окт - РИА Новости. США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
«
"Около часа назад США распространили свой проект резолюции", - сказал собеседник агентства.
Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".
Проект резолюции также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочно у освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.
Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии, призывавший отменить требование Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Бразильский документ также призывал к объявлению гуманитарных пауз.