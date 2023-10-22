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США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС

США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023

США подготовили проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС

США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T01:57

2023-10-22T01:57

2023-10-22T01:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 22 окт - РИА Новости. США распространили в СБ ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Около часа назад США распространили свой проект резолюции", - сказал собеседник агентства.Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".Проект резолюции также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочно у освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.Ранее США наложили вето на проект резолюции Бразилии, призывавший отменить требование Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Бразильский документ также призывал к объявлению гуманитарных пауз.

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в мире, сша, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году