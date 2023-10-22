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Прокуратура в Кузбассе начала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка - РИА Новости, 22.10.2023
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17:22 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/rebenok-1904517187.html
Прокуратура в Кузбассе начала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка
Прокуратура в Кузбассе начала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка - РИА Новости, 22.10.2023
Прокуратура в Кузбассе начала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка
Прокуратура организовала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка, которого убил собственный отец, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T17:22
2023-10-22T17:22
происшествия
мыски
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 окт – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка, которого убил собственный отец, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Сообщалось, что житель города Мыски Кемеровской области обвиняется в убийстве своего шестимесячного сына, он задержан, возбуждено уголовное дело. "По данному факту прокуратурой города Мыски организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры области находится ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", – сообщает ведомство. Уточняется, что отец ребенка ранее уже был судим.
https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744641611.html
мыски
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происшествия, мыски, кемеровская область
Происшествия, Мыски, Кемеровская область
Прокуратура в Кузбассе начала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка

Прокуратура в Кузбассе начала проверку после убийства младенца его отцом

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 окт – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка, которого убил собственный отец, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Сообщалось, что житель города Мыски Кемеровской области обвиняется в убийстве своего шестимесячного сына, он задержан, возбуждено уголовное дело.
«
"По данному факту прокуратурой города Мыски организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры области находится ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", – сообщает ведомство.
Уточняется, что отец ребенка ранее уже был судим.
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