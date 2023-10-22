https://ria.ru/20231022/rakety-1904525309.html

В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма

В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма - РИА Новости, 22.10.2023

В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма

В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:15

2023-10-22T18:15

2023-10-22T19:04

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана", — написал он.Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Кроме того, на полчаса перекрыли движение по Крымском мосту.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

херсонская область

севастополь

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2023

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херсонская область , владимир сальдо, севастополь