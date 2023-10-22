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В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 22.10.2023 (обновлено: 19:04 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/rakety-1904525309.html
В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма
В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма - РИА Новости, 22.10.2023
В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма
В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:15
2023-10-22T19:04
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.&quot;Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана&quot;, — написал он.Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Кроме того, на полчаса перекрыли движение по Крымском мосту.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, севастополь
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Севастополь
В Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма

Сальдо: в Херсонской области сбили три ракеты ВСУ, летевшие в сторону Крыма

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Херсонской области сбили три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«

"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеские ракеты, летевшие на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана", — написал он.

Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Кроме того, на полчаса перекрыли движение по Крымском мосту.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоСевастополь
 
 
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