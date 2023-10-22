https://ria.ru/20231022/pvo-1904449896.html

Глава Пентагона заявил о развертывании сил ПВО США на Ближнем Востоке

Глава Пентагона заявил о развертывании сил ПВО США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.10.2023

Глава Пентагона заявил о развертывании сил ПВО США на Ближнем Востоке

Вашингтон развернет на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T05:39

2023-10-22T05:39

2023-10-22T07:45

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вашингтон развернет на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина на сайте пентагона."Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону (Ближнего Востока. — Прим. ред.) для усиления защиты американских войск", — сообщил Остин.Кроме того, глава оборонного ведомства уточнил, что отдал распоряжение о подготовке к развертыванию дополнительных войск "для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости".Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали почти 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

https://ria.ru/20231020/bayden-1904192324.html

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