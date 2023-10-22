Глава Пентагона заявил о развертывании сил ПВО США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вашингтон развернет на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина на сайте пентагона."Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону (Ближнего Востока. — Прим. ред.) для усиления защиты американских войск", — сообщил Остин.Кроме того, глава оборонного ведомства уточнил, что отдал распоряжение о подготовке к развертыванию дополнительных войск "для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости".Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали почти 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вашингтон развернет на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина на сайте пентагона.
"Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону (Ближнего Востока. — Прим. ред.) для усиления защиты американских войск", — сообщил Остин.
Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине
20 октября, 16:32
Кроме того, глава оборонного ведомства уточнил, что отдал распоряжение о подготовке к развертыванию дополнительных войск "для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости".
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали почти 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.
Как сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.