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Министр обороны Италии неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 22.10.2023
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15:10 22.10.2023 (обновлено: 16:39 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/putin-1904498221.html
Министр обороны Италии неожиданно высказался о Путине
Министр обороны Италии неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 22.10.2023
Министр обороны Италии неожиданно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин не имеет отношения к обострению конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:10
2023-10-22T16:39
в мире
израиль
владимир путин
италия
россия
гуидо крозетто
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет отношения к обострению конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera. &quot;Путин просто наблюдает &lt;…&gt;. Другие страны играли с палестинцами и с ХАМАС, но не Россия&quot;, — сказал он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В Израиле, по данным местных властей, погибли 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. В секторе Газа, как сообщают местные власти, число погибших при этих ударах увеличилось до 4651 человека, больше 14,2 тысячи человек получили ранения.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, владимир путин, италия, россия, гуидо крозетто, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Владимир Путин, Италия, Россия, Гуидо Крозетто, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Италии неожиданно высказался о Путине

Глава Минобороны Италии заявил, что Путин не виноват в войне на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет отношения к обострению конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
«

"Путин просто наблюдает <…>. Другие страны играли с палестинцами и с ХАМАС, но не Россия", — сказал он.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
В Израиле, по данным местных властей, погибли 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. В секторе Газа, как сообщают местные власти, число погибших при этих ударах увеличилось до 4651 человека, больше 14,2 тысячи человек получили ранения.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильВладимир ПутинИталияРоссияГуидо КрозеттоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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