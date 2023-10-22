https://ria.ru/20231022/putin-1904476397.html

Путин послал Германии сигнал на немецком языке

Путин послал Германии сигнал на немецком языке - РИА Новости, 22.10.2023

Путин послал Германии сигнал на немецком языке

Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, — так он прокомментировал нападки на бывшего... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:12

2023-10-22T12:12

2023-10-22T14:53

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, — так он прокомментировал нападки на бывшего канцлера Герхарда Шредера в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".Журналист напомнил, что Шредер сейчас подвергается обструкции из-за связей с Россией: на важных мероприятиях его отсаживают, только чтобы он не попал в один кадр с нынешним канцлером Олафом Шольцем."Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки", — ответил на это Путин.Он повторил фразу о Шредере и Рота по-немецки.По мнению президента, в Германии много порядочных людей и многие это услышат.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. В действительности Хунка оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку", а спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку. В России Хунке заочно предъявили обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.Шредера сейчас активно критикуют за его дружественную позицию по отношению к России. Весной экс-канцлер стал фигурантом расследования событий на Украине, которое проводят в Польше. Кроме того, многие немецкие СМИ возмутились присутствием политика на торжественном приеме в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы над нацистской Германией.По словам Путина, Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер, поскольку тот думает о своем народе и его интересах. В подтверждение российский лидер напомнил о роли экс-канцлера в строительстве "Северных потоков" и обратил внимание на то, во что превратилась экономика Германии после подрыва трубопроводов.

https://ria.ru/20231005/kanada-1900782826.html

https://ria.ru/20231022/berbok-1904440090.html

https://ria.ru/20230516/shreder-1872085142.html

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в мире, германия, россия, украина, герхард шредер, владимир путин, павел зарубин, евросоюз