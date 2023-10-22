https://ria.ru/20231022/putin-1904466598.html

В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине

В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине - РИА Новости, 22.10.2023

В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине

Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине свидетельствуют о панике Вашингтона, пишет Junge Welt. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:35

2023-10-22T10:35

2023-10-22T14:31

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине свидетельствуют о панике Вашингтона, пишет Junge Welt.Вечером 19 октября Байден в обращении к американцам сравнил российского лидера с ХАМАС. "Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то и другое верно в отношении президента США", — говорится в публикации. По мнению автора, перед главой Белого дома стоит несколько проблем. "Одна из них заключается в том, что США и их сторонники уже более полутора лет вливают десятки миллиардов долларов в перевооружение Украины, — и что же получается? Украинское расхваленное контрнаступление провалилось. Рано или поздно Украина будет потеряна", — пишет он. Кроме того, есть вероятность разрастания конфликта на Ближнем Востоке, тогда Байдену придется иметь дело с двумя конфликтами, отмечается в статье. В обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html

https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904462072.html

https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html

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в мире, украина, джо байден, владимир путин, израиль, сша, хамас