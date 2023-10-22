https://ria.ru/20231022/protest-1904544240.html

В странах Западных Балкан прошли многотысячные акции поддержки палестинцев

В странах Западных Балкан прошли многотысячные акции поддержки палестинцев - РИА Новости, 22.10.2023

В странах Западных Балкан прошли многотысячные акции поддержки палестинцев

Тысячи человек вышли в воскресенье на акции в поддержку палестинского народа в Сараево и Тузле в Боснии и Герцеговине, и еще сотни в Белграде и в Подгорице,... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:13

2023-10-22T20:13

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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Тысячи человек вышли в воскресенье на акции в поддержку палестинского народа в Сараево и Тузле в Боснии и Герцеговине, и еще сотни в Белграде и в Подгорице, передают местные СМИ. Наиболее массовую акцию солидарности и поддержке Палестине в воскресенье на площади перед зданием Вьечницы (городского совета) в Сараево организовала местная палестинская община. Тысячи человек пришли семьями, многие с флагами Палестины и БиГ. К собравшимся обратилась мэр столицы Беньямина Карич. "Спасибо, свободолюбивое Сараево, спасибо всем матерям, которые привели своих детей, отцам, семьям, каждому гражданину БиГ и Сараево, который сегодня высказался в защиту справедливости и истины", - цитирует издание Dnevni Avaz, которое опубликовало фото и видео акции, главу городской администрации. В центре боснийского города Тузла массовое собрание организовало общество боснийско-палестинской дружбы совместно с местной палестинской общиной. Организаторы зачитали обращения от жителей сектора Газа о ежедневных бомбардировках, отсутствии лекарств и операциях раненых, "которые проводятся без анестезии". Несколько сотен человек с палестинскими и сербскими флагами и плакатами с призывами прекратить авиаудары по сектору Газа собрались в воскресенье на площади Республики в Белграде, где провели минуту молчания и почтили память погибших палестинских детей. На транспарантах и в листовках также осуждались действия израильских властей и Запада. В столице Черногории организаторы митинга "Черногория за Палестину" призвали президента республики Якова Милатовича осудить "геноцид" в отношении палестинского народа и ввести санкции в отношении Израиля. Несколько сотен собравшихся с палестинскими флагами и плакатами "Free Palestina" затем мирно прошли по центру Подгорицы от здания миссии ООН до площади Независимости. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, сараево, палестина, яков милатович, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году