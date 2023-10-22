https://ria.ru/20231022/protest-1904526583.html

Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе

Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе - РИА Новости, 22.10.2023

Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе

Десятки тысяч демонстрантов в Брюсселе вышли в воскресенье на демонстрацию в Европейском квартале в Брюсселе с флагами Палестины, чтобы потребовать от... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:24

2023-10-22T18:24

2023-10-22T20:23

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брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов в Брюсселе вышли в воскресенье на демонстрацию в Европейском квартале в Брюсселе с флагами Палестины, чтобы потребовать от Европейского союза изменить позицию по палестино-израильскому конфликту, в частности, выступить с призывом к прекращению огня в Газе, передает корреспондент РИА Новости. "Ваше молчание убивает!", "Бомбы не принесут мира!", "Молчание порождает безнаказанность", "ЕС, проснись!", "Требуем перемирия уже сейчас!", - гласят плакаты в руках у демонстрантов, которые стекаются к зданиям главных европейских институтов. Огромные колонны участников акции с палестинскими флагами с разных сторон направляются к уже заполненной людьми площади Шуманана, на которой находятся здания Еврокомиссии, Совета ЕС и европейской внешнеполитической службы. Молодой человек даже попытался закрепить флаг рядом с флагами ЕС, но был остановлен полицией. "Нас уже 40 тысяч, как минимум", - заверил РИА Новости представитель организаторов акции из ассоциации молодежных правозащитных организаций ЕС. Полиция Брюсселя в начале демонстрации сообщала только о 12 тысячах участников. С трибуны раздаются призывы не только к институтам ЕС, но и к Международном уголовному суду. "Почти пять тысяч палестинцев уже погибли из-за израильских бомбардировок, но Международный уголовный суд, так активно действующий в Африке, до сих пор молчит из-за двойных стандартов", - сказал один из участников акции с трибуны. Демонстранты также призывают к бойкоту Израиля и запрету поставок оружия в эту страну. Евросоюз, в отличие от большинства государств Ближнего Востока, до сих пор не призвал к прекращению огня в секторе Газа, ограничиваясь лишь заявлениями о праве Израиля защищаться и общими призывами к соблюдению гуманитарных норм международного права. В субботу участники международного саммита в Каире, на котором был и глава Евросовета Шарль Мишель, не смогли согласовать совместное заявления из-за позиции Запада, отказывающегося призывать к прекращению огня. В то же время, высокопоставленный европейский дипломат в пятницу заверил журналистов, что ЕС не собирается оказывать военную помощь Израилю, так как он в ней не нуждается. В понедельник в Люксембурге пройдет Совет министров иностранных дел ЕС, главной темой которого станет Ближний Восток. Сегодняшняя демонстрация стала уже второй в Брюсселе с начала нового обострения на Ближнем Востоке после нападения палестинского движения ХАМАС на израильские объекты 7 октября.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Демонстрация в поддержку Палестины в Брюсселе Демонстрация в поддержку Палестины в Брюсселе 2023-10-22T18:24 true PT0M47S

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в мире, брюссель, израиль, ближний восток, шарль мишель, евросоюз, международный уголовный суд, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году