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Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе - РИА Новости, 22.10.2023
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18:24 22.10.2023 (обновлено: 20:23 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/protest-1904526583.html
Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе
Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе - РИА Новости, 22.10.2023
Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе
Десятки тысяч демонстрантов в Брюсселе вышли в воскресенье на демонстрацию в Европейском квартале в Брюсселе с флагами Палестины, чтобы потребовать от... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:24
2023-10-22T20:23
в мире
брюссель
израиль
ближний восток
шарль мишель
евросоюз
международный уголовный суд
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов в Брюсселе вышли в воскресенье на демонстрацию в Европейском квартале в Брюсселе с флагами Палестины, чтобы потребовать от Европейского союза изменить позицию по палестино-израильскому конфликту, в частности, выступить с призывом к прекращению огня в Газе, передает корреспондент РИА Новости. "Ваше молчание убивает!", "Бомбы не принесут мира!", "Молчание порождает безнаказанность", "ЕС, проснись!", "Требуем перемирия уже сейчас!", - гласят плакаты в руках у демонстрантов, которые стекаются к зданиям главных европейских институтов. Огромные колонны участников акции с палестинскими флагами с разных сторон направляются к уже заполненной людьми площади Шуманана, на которой находятся здания Еврокомиссии, Совета ЕС и европейской внешнеполитической службы. Молодой человек даже попытался закрепить флаг рядом с флагами ЕС, но был остановлен полицией. "Нас уже 40 тысяч, как минимум", - заверил РИА Новости представитель организаторов акции из ассоциации молодежных правозащитных организаций ЕС. Полиция Брюсселя в начале демонстрации сообщала только о 12 тысячах участников. С трибуны раздаются призывы не только к институтам ЕС, но и к Международном уголовному суду. "Почти пять тысяч палестинцев уже погибли из-за израильских бомбардировок, но Международный уголовный суд, так активно действующий в Африке, до сих пор молчит из-за двойных стандартов", - сказал один из участников акции с трибуны. Демонстранты также призывают к бойкоту Израиля и запрету поставок оружия в эту страну. Евросоюз, в отличие от большинства государств Ближнего Востока, до сих пор не призвал к прекращению огня в секторе Газа, ограничиваясь лишь заявлениями о праве Израиля защищаться и общими призывами к соблюдению гуманитарных норм международного права. В субботу участники международного саммита в Каире, на котором был и глава Евросовета Шарль Мишель, не смогли согласовать совместное заявления из-за позиции Запада, отказывающегося призывать к прекращению огня. В то же время, высокопоставленный европейский дипломат в пятницу заверил журналистов, что ЕС не собирается оказывать военную помощь Израилю, так как он в ней не нуждается. В понедельник в Люксембурге пройдет Совет министров иностранных дел ЕС, главной темой которого станет Ближний Восток. Сегодняшняя демонстрация стала уже второй в Брюсселе с начала нового обострения на Ближнем Востоке после нападения палестинского движения ХАМАС на израильские объекты 7 октября.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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Демонстрация в поддержку Палестины в Брюсселе
Демонстрация в поддержку Палестины в Брюсселе
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в мире, брюссель, израиль, ближний восток, шарль мишель, евросоюз, международный уголовный суд, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Брюссель, Израиль, Ближний Восток, Шарль Мишель, Евросоюз, Международный уголовный суд, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Десятки тысяч человек с палестинскими флагами начали протест в Брюсселе

В Брюсселе десятки тысяч демонстрантов вышли на протест с флагами Палестины

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов в Брюсселе вышли в воскресенье на демонстрацию в Европейском квартале в Брюсселе с флагами Палестины, чтобы потребовать от Европейского союза изменить позицию по палестино-израильскому конфликту, в частности, выступить с призывом к прекращению огня в Газе, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ваше молчание убивает!", "Бомбы не принесут мира!", "Молчание порождает безнаказанность", "ЕС, проснись!", "Требуем перемирия уже сейчас!", - гласят плакаты в руках у демонстрантов, которые стекаются к зданиям главных европейских институтов.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Огромные колонны участников акции с палестинскими флагами с разных сторон направляются к уже заполненной людьми площади Шуманана, на которой находятся здания Еврокомиссии, Совета ЕС и европейской внешнеполитической службы. Молодой человек даже попытался закрепить флаг рядом с флагами ЕС, но был остановлен полицией.
«
"Нас уже 40 тысяч, как минимум", - заверил РИА Новости представитель организаторов акции из ассоциации молодежных правозащитных организаций ЕС. Полиция Брюсселя в начале демонстрации сообщала только о 12 тысячах участников.
С трибуны раздаются призывы не только к институтам ЕС, но и к Международном уголовному суду. "Почти пять тысяч палестинцев уже погибли из-за израильских бомбардировок, но Международный уголовный суд, так активно действующий в Африке, до сих пор молчит из-за двойных стандартов", - сказал один из участников акции с трибуны. Демонстранты также призывают к бойкоту Израиля и запрету поставок оружия в эту страну.
Евросоюз, в отличие от большинства государств Ближнего Востока, до сих пор не призвал к прекращению огня в секторе Газа, ограничиваясь лишь заявлениями о праве Израиля защищаться и общими призывами к соблюдению гуманитарных норм международного права. В субботу участники международного саммита в Каире, на котором был и глава Евросовета Шарль Мишель, не смогли согласовать совместное заявления из-за позиции Запада, отказывающегося призывать к прекращению огня.
В то же время, высокопоставленный европейский дипломат в пятницу заверил журналистов, что ЕС не собирается оказывать военную помощь Израилю, так как он в ней не нуждается.
В понедельник в Люксембурге пройдет Совет министров иностранных дел ЕС, главной темой которого станет Ближний Восток.
Сегодняшняя демонстрация стала уже второй в Брюсселе с начала нового обострения на Ближнем Востоке после нападения палестинского движения ХАМАС на израильские объекты 7 октября.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреБрюссельИзраильБлижний ВостокШарль МишельЕвросоюзМеждународный уголовный судЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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