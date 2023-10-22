https://ria.ru/20231022/poteri-1904491854.html

ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.10.2023

ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении

Украинские военнослужащие потеряли за сутки на донецком направлении более 550 солдат, танк и две бронемашины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:17

2023-10-22T14:17

2023-10-22T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на донецком направлении более 550 солдат, танк и две бронемашины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения южной группировки войск ВС РФ при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 54-й механизированной и пятой штурмовой бригад ВСУ."Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)