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ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.10.2023
ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении
Украинские военнослужащие потеряли за сутки на донецком направлении более 550 солдат, танк и две бронемашины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:17
2023-10-22T14:17
2023-10-22T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на донецком направлении более 550 солдат, танк и две бронемашины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения южной группировки войск ВС РФ при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 54-й механизированной и пятой штурмовой бригад ВСУ."Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 550 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 550 военных на Донецком направлении