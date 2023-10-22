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Россия и Иран обнулят таможенные пошлины - РИА Новости, 22.10.2023
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15:43 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/poshliny-1904503161.html
Россия и Иран обнулят таможенные пошлины
Россия и Иран обнулят таможенные пошлины - РИА Новости, 22.10.2023
Россия и Иран обнулят таможенные пошлины
Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:43
2023-10-22T15:43
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иран
армения
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми. Его слова приводит агентство IRNA."К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", - сказал Мирказеми. По его словам, в ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Белоруссией перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.
https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html
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россия, иран, армения, в мире, белоруссия
Россия, Иран, Армения, В мире, Белоруссия
Россия и Иран обнулят таможенные пошлины

Торговая палата: Россия и Иран к марту 2024 года обнулят таможенные пошлины

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми. Его слова приводит агентство IRNA.
"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", - сказал Мирказеми.
По его словам, в ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Белоруссией перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.
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