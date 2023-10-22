https://ria.ru/20231022/poshliny-1904503161.html

Россия и Иран обнулят таможенные пошлины

Россия и Иран обнулят таможенные пошлины - РИА Новости, 22.10.2023

Россия и Иран обнулят таможенные пошлины

Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T15:43

2023-10-22T15:43

2023-10-22T15:43

россия

иран

армения

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми. Его слова приводит агентство IRNA."К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", - сказал Мирказеми. По его словам, в ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Белоруссией перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.

https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html

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россия, иран, армения, в мире, белоруссия