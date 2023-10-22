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Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск в декабре
Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск в декабре - РИА Новости, 22.10.2023
Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск в декабре
Прямой поезд начнет ходить из Нижнего Новгорода в Минск с середины декабря, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:30
2023-10-22T12:30
2023-10-22T12:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Прямой поезд начнет ходить из Нижнего Новгорода в Минск с середины декабря, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram. По его словам, возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждалась весной с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. "Запускаем прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск... Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс. Поезд будет курсировать в таком режиме раз в неделю - из Нижнего по средам", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил за слаженное взаимодействие "коллег с Горьковской железной дороги, РЖД, Республики Беларусь".
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нижний новгород, минск, нижегородская область, глеб никитин, роман головченко, горьковская железная дорога, ржд, регулярный чемпионат кхл, общество
Нижний Новгород, Минск, Нижегородская область, Глеб Никитин, Роман Головченко, Горьковская железная дорога, РЖД, Регулярный чемпионат КХЛ, Общество
Прямой поезд запустят из Нижнего Новгорода в Минск в декабре
Никитин: прямой поезд начнет ходить из Нижнего Новгорода в Минск с декабря