https://ria.ru/20231022/peterburg-1904502847.html

Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих

Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих - РИА Новости, 22.10.2023

Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих

В Санкт-Петербурге арестовали еще двух фигурантов дела о нападении на прохожих, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T15:38

2023-10-22T15:38

2023-10-22T16:49

происшествия

санкт-петербург

узбекистан

челябинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали еще двух фигурантов дела о нападении на прохожих, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева", — говорится в публикации.Второй задержанный — несовершеннолетний — уроженец Челябинской области.Обоих арестовали до 17 декабря. Их обвиняют по статье о хулиганстве.В интернете расходятся ролики, в которых группа молодых людей — выходцев из Азейрбайджана — нападает на случайных прохожих, избивает их, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах. В течение недели удалось выявить шестерых подозреваемых. Кроме того, пресс-служба петербургского главка МВД сообщила о задержании пятерых людей, причастных к созданию роликов, в которых зачинщик драк Турал Мамедов призывал к насилию по национальному признаку. Последнего сейчас разыскивают.

https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html

санкт-петербург

узбекистан

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, узбекистан, челябинская область