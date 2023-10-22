https://ria.ru/20231022/peterburg-1904502847.html
Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих
Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих - РИА Новости, 22.10.2023
Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих
В Санкт-Петербурге арестовали еще двух фигурантов дела о нападении на прохожих, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:38
2023-10-22T15:38
2023-10-22T16:49
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали еще двух фигурантов дела о нападении на прохожих, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева", — говорится в публикации.Второй задержанный — несовершеннолетний — уроженец Челябинской области.Обоих арестовали до 17 декабря. Их обвиняют по статье о хулиганстве.В интернете расходятся ролики, в которых группа молодых людей — выходцев из Азейрбайджана — нападает на случайных прохожих, избивает их, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах. В течение недели удалось выявить шестерых подозреваемых. Кроме того, пресс-служба петербургского главка МВД сообщила о задержании пятерых людей, причастных к созданию роликов, в которых зачинщик драк Турал Мамедов призывал к насилию по национальному признаку. Последнего сейчас разыскивают.
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан, челябинская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Челябинская область
Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых в избиении прохожих
Суд Санкт-Петербурга: арестованы еще двое участников нападений на прохожих
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге арестовали еще двух фигурантов дела о нападении на прохожих, сообщила в Telegram-канале
объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева", — говорится в публикации.
Второй задержанный — несовершеннолетний — уроженец Челябинской области.
Обоих арестовали до 17 декабря. Их обвиняют по статье о хулиганстве.
В интернете расходятся ролики, в которых группа молодых людей — выходцев из Азейрбайджана — нападает на случайных прохожих, избивает их, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах. В течение недели удалось выявить шестерых подозреваемых. Кроме того, пресс-служба петербургского главка МВД сообщила о задержании пятерых людей, причастных к созданию роликов, в которых зачинщик драк Турал Мамедов призывал к насилию по национальному признаку. Последнего сейчас разыскивают.
СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа