https://ria.ru/20231022/otkaz-1904444714.html

Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины

Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины - РИА Новости, 22.10.2023

Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины

США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы выйти из провального противостояния с Россией на Украине, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T02:05

2023-10-22T02:05

2023-10-22T06:31

в мире

израиль

украина

сша

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы выйти из провального противостояния с Россией на Украине, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV."Для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов. И если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — сказал эксперт.Как отметил Стенлунд, СМИ сосредоточены на обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, и Запад может использовать это для отвлечения внимания от Украины."Конфликт в Израиле прекрасно для этого подходит. <…> Он может стать удобным предлогом", — отметил он.Как признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По сведениям издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231021/bayden-1904278930.html

израиль

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, украина, сша, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины