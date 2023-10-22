Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины
Аналитик Стенлунд заявил, что США объяснят отказ от Украины конфликтом в Израиле
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы выйти из провального противостояния с Россией на Украине, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV.
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"Для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов. И если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — сказал эксперт.
Как отметил Стенлунд, СМИ сосредоточены на обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, и Запад может использовать это для отвлечения внимания от Украины.
"Конфликт в Израиле прекрасно для этого подходит. <…> Он может стать удобным предлогом", — отметил он.
Как признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По сведениям издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
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