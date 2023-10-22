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Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины - РИА Новости, 22.10.2023
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02:05 22.10.2023 (обновлено: 06:31 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/otkaz-1904444714.html
Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины
Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины - РИА Новости, 22.10.2023
Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины
США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы выйти из провального противостояния с Россией на Украине, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T02:05
2023-10-22T06:31
в мире
израиль
украина
сша
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы выйти из провального противостояния с Россией на Украине, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV."Для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов. И если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — сказал эксперт.Как отметил Стенлунд, СМИ сосредоточены на обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, и Запад может использовать это для отвлечения внимания от Украины."Конфликт в Израиле прекрасно для этого подходит. &lt;…&gt; Он может стать удобным предлогом", — отметил он.Как признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По сведениям издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, израиль, украина, сша, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины
В мире, Израиль, Украина, США, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вооруженные силы Украины
Удобный повод. На Западе рассказали, как США откажутся от Украины

Аналитик Стенлунд заявил, что США объяснят отказ от Украины конфликтом в Израиле

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы выйти из провального противостояния с Россией на Украине, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV.
«
"Для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов. И если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло", — сказал эксперт.
Как отметил Стенлунд, СМИ сосредоточены на обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, и Запад может использовать это для отвлечения внимания от Украины.
"Конфликт в Израиле прекрасно для этого подходит. <…> Он может стать удобным предлогом", — отметил он.
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Как признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По сведениям издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИзраильУкраинаСШАНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВооруженные силы Украины
 
 
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