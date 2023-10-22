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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:18
2023-10-22T18:18
2023-10-22T18:18
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска в 14.00, 14.10 и 15.00 мск выпустили 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, горловка, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке и Донецку