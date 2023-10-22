https://ria.ru/20231022/obstrel-1904525546.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 22.10.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:18

2023-10-22T18:18

2023-10-22T18:18

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сцкк

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска в 14.00, 14.10 и 15.00 мск выпустили 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

донецк

горловка

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донецк, горловка, украина, нато, сцкк