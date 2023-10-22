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"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского - РИА Новости, 22.10.2023
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05:43 22.10.2023 (обновлено: 14:43 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/obida-1904450005.html
"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского
"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского - РИА Новости, 22.10.2023
"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского
Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, американская журналистка Натали Моррис в эфире... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:43
2023-10-22T14:43
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.&quot;Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно оттого, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения &quot;Оскара&quot;. Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?&quot; — высмеяла она Зеленского.По ее словам, статус "медийного баловня" оказался весьма скоротечным."В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, он идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения", — отметила Моррис."Звезда Зеленского" упала всего за неделю, добавила она.Как ранее признал Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
https://ria.ru/20231022/otkaz-1904444714.html
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в мире, владимир зеленский, украина, израиль, иран, россия, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, Иран, Россия, США
"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского

Американская журналистка Моррис: популярность Зеленского растворилась за неделю

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.
«

"Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно оттого, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения "Оскара". Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?" — высмеяла она Зеленского.

По ее словам, статус "медийного баловня" оказался весьма скоротечным.
"В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, он идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения", — отметила Моррис.
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"Звезда Зеленского" упала всего за неделю, добавила она.
Как ранее признал Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
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