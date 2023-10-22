https://ria.ru/20231022/obida-1904450005.html

"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского

"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского - РИА Новости, 22.10.2023

"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского

Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, американская журналистка Натали Моррис в эфире... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T05:43

2023-10-22T05:43

2023-10-22T14:43

в мире

владимир зеленский

украина

израиль

иран

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали меньше уделять ему внимания, американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала Redacted."Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно оттого, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения "Оскара". Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?" — высмеяла она Зеленского.По ее словам, статус "медийного баловня" оказался весьма скоротечным."В ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, он идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения", — отметила Моррис."Звезда Зеленского" упала всего за неделю, добавила она.Как ранее признал Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить еврейскому государству десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.

https://ria.ru/20231022/otkaz-1904444714.html

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904299563.html

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израиль

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, израиль, иран, россия, сша