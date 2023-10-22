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В НАТО заявили, что альянсу хватит ресурсов для поддержки Израиля и Украины - РИА Новости, 22.10.2023
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11:56 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/nato-1904474075.html
В НАТО заявили, что альянсу хватит ресурсов для поддержки Израиля и Украины
В НАТО заявили, что альянсу хватит ресурсов для поддержки Израиля и Украины - РИА Новости, 22.10.2023
В НАТО заявили, что альянсу хватит ресурсов для поддержки Израиля и Украины
НАТО обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Израиль и Украину, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:56
2023-10-22T11:56
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
нато
украина
ближний восток
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. НАТО обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Израиль и Украину, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. "Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более 1 миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - заявил Джоанэ. По его словам, входящим в НАТО странам нужно сплотить свои ряды, чтобы поддержать Израиль и избежать эскалации на Ближнем Востоке. "Есть такие игроки, которые были бы чрезвычайно рады, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание между тем, что происходит на Востоке и в Восточной Европе, на Украине. Этого не произойдет", — заявил заместитель генерального секретаря НАТО. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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израиль
украина
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, нато, украина, ближний восток
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, НАТО, Украина, Ближний Восток
В НАТО заявили, что альянсу хватит ресурсов для поддержки Израиля и Украины

Замгенсека Джоанэ: НАТО хватит ресурсов для поддержки Израиля и Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. НАТО обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Израиль и Украину, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
«
"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более 1 миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - заявил Джоанэ.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
По его словам, входящим в НАТО странам нужно сплотить свои ряды, чтобы поддержать Израиль и избежать эскалации на Ближнем Востоке.
«
"Есть такие игроки, которые были бы чрезвычайно рады, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание между тем, что происходит на Востоке и в Восточной Европе, на Украине. Этого не произойдет", — заявил заместитель генерального секретаря НАТО.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
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Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНАТОУкраинаБлижний Восток
 
 
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