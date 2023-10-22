https://ria.ru/20231022/nato-1904470240.html

В США сделали шокирующее заявление о НАТО и России

В США сделали шокирующее заявление о НАТО и России - РИА Новости, 22.10.2023

В США сделали шокирующее заявление о НАТО и России

НАТО не переживет конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:11

2023-10-22T11:11

2023-10-22T16:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. НАТО не переживет конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Она не предназначена для ведения наступательных войн", — написал он.Макгрегор добавил, что Североатлантический альянс был создан для защиты западной цивилизации, но постоянно расширялся.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Тем временем альянс, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширялся и приближался к российским границам.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html

россия

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россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша