https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html
"Немедленно". В НАТО сделали неожиданное заявление о России
"Немедленно". В НАТО сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.10.2023
"Немедленно". В НАТО сделали неожиданное заявление о России
Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg главу военного комитета альянса Роба Бауэра. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:49
2023-10-22T08:49
2023-10-22T11:29
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg главу военного комитета альянса Роба Бауэра. "НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, мы не беспокоимся о том, что Арктика "немедленно" станет горячей точкой", — сказал он.По его утверждению, Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.Как заявлял в мае заместитель главы российского МИД Александр Грушко, Москва отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Но при этом она не недооценивает угрозу милитаризации региона со стороны Североатлантического альянса и превращения его в арену военного соревнования.Издание Politico, в свою очередь, писало, что США отстали от России в арктической гонке.По словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, Москва продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога. Но он отметил, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике и примет комплекс мер.
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в мире, арктика, россия, китай, роб бауэр, нато
В мире, Арктика, Россия, Китай, Роб Бауэр, НАТО
"Немедленно". В НАТО сделали неожиданное заявление о России
Адмирал НАТО Бауэр увидел угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы РФ и Китая
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости
. Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg
главу военного комитета альянса Роба Бауэра.
«
"НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, мы не беспокоимся о том, что Арктика "немедленно" станет горячей точкой", — сказал он.
По его утверждению, Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.
Как заявлял в мае заместитель главы российского МИД Александр Грушко, Москва отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Но при этом она не недооценивает угрозу милитаризации региона со стороны Североатлантического альянса и превращения его в арену военного соревнования.
Издание Politico, в свою очередь, писало, что США отстали от России в арктической гонке.
По словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, Москва продолжит благоприятствовать взаимному доверию в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога. Но он отметил, что Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике и примет комплекс мер.
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