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СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа - РИА Новости, 22.10.2023
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12:06 22.10.2023 (обновлено: 14:22 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html
СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа
СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа - РИА Новости, 22.10.2023
СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на сверстника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, пишет "78.ru". РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:06
2023-10-22T14:22
происшествия
санкт-петербург
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на сверстника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, пишет "78.ru"."Инцидент произошел накануне около 17:00 у дома № 116 на Гражданском проспекте. Юноша попытался похитить электронную сигарету у 14-летнего подростка, несколько раз выстрелив в него", — говорится в публикации.Стрелявшего задержали, он оказался студентом колледжа. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой".Накануне в Новосибирске двое школьников попали в реанимацию после того, как покурили вейп в туалете на перемене.На этой неделе председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева заявила, что российские парламентарии работают над ужесточением правил использования и продажи вейпов. Она напомнила, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости.
https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html
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происшествия, санкт-петербург, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ
СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа

78.ru: подросток напал с пистолетом на сверстника из-за отказа дать вейп

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на сверстника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, пишет "78.ru".
"Инцидент произошел накануне около 17:00 у дома № 116 на Гражданском проспекте. Юноша попытался похитить электронную сигарету у 14-летнего подростка, несколько раз выстрелив в него", — говорится в публикации.
Стрелявшего задержали, он оказался студентом колледжа. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
Накануне в Новосибирске двое школьников попали в реанимацию после того, как покурили вейп в туалете на перемене.
На этой неделе председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева заявила, что российские парламентарии работают над ужесточением правил использования и продажи вейпов. Она напомнила, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости.
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