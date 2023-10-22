https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html

СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа

СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа - РИА Новости, 22.10.2023

СМИ: в Санкт-Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на сверстника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, пишет "78.ru". РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:06

2023-10-22T12:06

2023-10-22T14:22

происшествия

санкт-петербург

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на сверстника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, пишет "78.ru"."Инцидент произошел накануне около 17:00 у дома № 116 на Гражданском проспекте. Юноша попытался похитить электронную сигарету у 14-летнего подростка, несколько раз выстрелив в него", — говорится в публикации.Стрелявшего задержали, он оказался студентом колледжа. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой".Накануне в Новосибирске двое школьников попали в реанимацию после того, как покурили вейп в туалете на перемене.На этой неделе председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева заявила, что российские парламентарии работают над ужесточением правил использования и продажи вейпов. Она напомнила, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости.

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происшествия, санкт-петербург, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф