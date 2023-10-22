https://ria.ru/20231022/msk-1904525400.html

Синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады

Синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады - РИА Новости, 22.10.2023

Синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады

Неделя в Москве стартует с мощного тепла и осадков, со вторника резко похолодает, а в выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:16

2023-10-22T18:16

2023-10-22T18:16

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погода

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Неделя в Москве стартует с мощного тепла и осадков, со вторника резко похолодает, а в выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram. "Предстоящая неделя в Центральной России стартует с мощного потепления и обложных дождей. В понедельник даже ночью будет не ниже плюс 1 - плюс 6, а в дневные часы температура повысится до плюс 6 - плюс 11. При этом на столичный регион выйдет своим центром небольшой, но активный волновой циклон, который принесет с собой интенсивные осадки с общим количеством до 9-11 миллиметров, что составляет около 15% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, во вторник холодный фронт резко обрушит температурный фон, в течение суток от 0 до плюс 5. Ливневые осадки начнут переходить в смешанное агрегатное состояние, то есть к дождю станут примешиваться заряды мокрого снега. "Со среды и до пятницы включительно прогнозируется "окно" погоды. Благодаря скандинавскому антициклону, жителей региона ждет сухая и относительно солнечная погода, по ночам подморозит до 0 - минус 5, днем минус 1 - плюс 4. Таким образом, погода впервые условно "окунется" в метеорологическую зиму, когда среднесуточная температура может оказаться ниже нуля. Появятся ощущения неотвратимого наступления очередного климатического сезона, которое усугубится к концу недели, когда в выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, на дорогах появятся снежные накаты", - отметил Тишковец. Метеоролог добавил, что это будет первое в текущем сезоне серьезное испытание зимой для автомобилистов и авиаторов. По ночам ожидается минус 4 - плюс 1, в дневные часы всего минус 1 - плюс 4.

https://ria.ru/20231022/pogoda-1904463643.html

https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html

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общество, москва, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии, погода