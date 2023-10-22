Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 22.10.2023 (обновлено: 08:59 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/most-1904456458.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи - РИА Новости, 22.10.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:53
2023-10-22T08:59
керчь
крымский мост
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583568_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_b5fba150ea9d9538a9e946ee2ac90e51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.50 мск.Источник в Минтрансе Крыма сообщил РИА Новости, что приостановка движения связана с ремонтными работами.
https://ria.ru/20231014/most-1902743965.html
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583568_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1cea97128edbd6007cab86be80e747c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, крымский мост, общество
Керчь, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.50 мск.
Источник в Минтрансе Крыма сообщил РИА Новости, что приостановка движения связана с ремонтными работами.
Движение по восстановленному Крымскому мосту
Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока
14 октября, 12:59
 
КерчьКрымский мостОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала