https://ria.ru/20231022/most-1904456458.html

На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи

На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи - РИА Новости, 22.10.2023

На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T08:53

2023-10-22T08:53

2023-10-22T08:59

керчь

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.50 мск.Источник в Минтрансе Крыма сообщил РИА Новости, что приостановка движения связана с ремонтными работами.

https://ria.ru/20231014/most-1902743965.html

керчь

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керчь, крымский мост, общество