https://ria.ru/20231022/most-1904456458.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи - РИА Новости, 22.10.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:53
2023-10-22T08:53
2023-10-22T08:59
керчь
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.50 мск.Источник в Минтрансе Крыма сообщил РИА Новости, что приостановка движения связана с ремонтными работами.
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керчь, крымский мост, общество
Керчь, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту временно перекрыли движение в сторону Керчи
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыли