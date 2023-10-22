https://ria.ru/20231022/mitropolit-1904451091.html

Назначение митрополитом Крыма Тихона полезно для епархии, заявил политолог

Назначение митрополитом Крыма Тихона полезно для епархии, заявил политолог - РИА Новости, 22.10.2023

Назначение митрополитом Крыма Тихона полезно для епархии, заявил политолог

Назначение главой Крымской митрополии отца Тихона (Шевкунова), возможно, связано с необходимостью решать накопленные проблемные вопросы, оно пойдет на пользу... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T06:57

2023-10-22T06:57

2023-10-22T09:19

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сергей михеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Назначение главой Крымской митрополии отца Тихона (Шевкунова), возможно, связано с необходимостью решать накопленные проблемные вопросы, оно пойдет на пользу крымской епархии, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.Торжественная встреча митрополита Тихона прошла в субботу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Сегодня проведет первое богослужение в соборе."Могу сказать, что в Крым прибыл, на мой взгляд, как минимум интересный и очень одухотворенный человек. У которого есть богатый христианский опыт, у которого есть опыт организатора и который является, как мне кажется, глубоким интеллектуалом в православной христианской среде", — сказал Михеев.Возможно, назначение отца Тихона связано с необходимостью решать накопленные в крымской митрополии проблемные вопросы, считает эксперт."Другой вопрос, как сам он (отец Тихон - ред.) это (назначение. — Прим. ред.) воспринимает. Я думаю, что он воспринимает это как ответственное поручение. Думаю, что есть, видимо, проблемы в крымской митрополии, которые необходимо решать таким достаточно известным людям, имеющим и общественный авторитет в церкви, и очень глубокий духовный опыт. Надеюсь, что для крымской епархии это назначение пойдет только на пользу", — добавил Михеев.Ранее Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона (Шевкунова) главой Крымской митрополии, при этом он освобожден от должности главы Псковской митрополии. Возглавлявший Крымскую митрополию с 1992 года Митрополит Лазарь почислен на покой.

https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html

https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html

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симферополь, сергей михеев, русская православная церковь