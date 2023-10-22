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Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии - РИА Новости, 22.10.2023
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12:11 22.10.2023 (обновлено: 12:35 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/mishustin-1904476247.html
Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии
Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии - РИА Новости, 22.10.2023
Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании национального парка "Воттоваара" в Карелии, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:11
2023-10-22T12:35
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михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании национального парка "Воттоваара" в Карелии, сообщила пресс-служба кабмина."В Республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк "Воттоваара". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гору Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тысяч гектаров."Создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе", - пояснили в кабмине.
https://ria.ru/20231019/ekonomika-1903869556.html
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россия, республика карелия, михаил мишустин, общество
Россия, Республика Карелия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии

Мишустин утвердил постановление о создании нацпарка "Воттоваара" в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкВид с горы Воттоваара в Карелии
Вид с горы Воттоваара в Карелии - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Вид с горы Воттоваара в Карелии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании национального парка "Воттоваара" в Карелии, сообщила пресс-служба кабмина.
Республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк "Воттоваара". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гору Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тысяч гектаров.
"Создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе", - пояснили в кабмине.
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