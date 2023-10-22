https://ria.ru/20231022/miller-1904542005.html
Миллер сообщил, что КНР рассматривает увеличение поставок по "Силе Сибири"
Миллер сообщил, что КНР рассматривает увеличение поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 22.10.2023
Миллер сообщил, что КНР рассматривает увеличение поставок по "Силе Сибири"
Китай рассматривает возможность увеличения объёмов поставок по "Силе Сибири" после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 миллиардов кубометров, сообщил РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T19:55
2023-10-22T19:55
2023-10-22T23:04
экономика
китай
алексей миллер
павел зарубин
газпром
сила сибири — 2
россия
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Китай рассматривает возможность увеличения объёмов поставок по "Силе Сибири" после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 миллиардов кубометров, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."После того как мы выйдем на планку "Силы Сибири" объёмов поставок в 38 миллиардов кубометров в 2025 году, китайская сторона рассматривает возможность увеличения объёмов поставки и по "Силе Сибири" тоже", – сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину."Нельзя исключить, что такая договоренность в ближайшее время уже может быть достигнута и объемы поставок по "Силе Сибири" будут еще больше увеличены", – добавил Миллер.Он отметил, что китайские партнеры делают суточные заявки на поставки по газопроводу выше прописанных в контракте объемов и "Газпром" регулярно поставляет на китайский рынок дополнительный газ. "Если говорить о тенденции, то, если в 2022 году, 2021 году, мы дополнительно к контрактному количеству… поставили в Китай где-то плюс 400 миллионов кубометров газа, то в этом году, я думаю, что это будет больше, где-то около 600 миллионов кубометров", – также сказал Миллер."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.Экспорт по "Силе Сибири" в 2022 году составил 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" – в 38 миллиардов кубометров в год – ожидается в 2025–2027 годах.
https://ria.ru/20231022/gazprom-1904524890.html
https://ria.ru/20230531/gazprom-1875372984.html
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китай
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экономика, китай, алексей миллер, павел зарубин, газпром, сила сибири — 2, россия, сила сибири (газопровод), чаяндинское месторождение, александр новак
Экономика, Китай, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Газпром, Сила Сибири — 2, Россия, Сила Сибири (газопровод), Чаяндинское месторождение, Александр Новак
Миллер сообщил, что КНР рассматривает увеличение поставок по "Силе Сибири"
Миллер: КНР рассматривает увеличения поставок по "Силе Сибири" после 2025 года