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Дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи от удара Израиля

Дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи от удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2023

Дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи от удара Израиля

Российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели русскоязычной семьи в Газе при израильских бомбардировках, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:37

2023-10-22T18:37

2023-10-22T19:01

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

общество

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели русскоязычной семьи в Газе при израильских бомбардировках, заявили РИА Новости в МИД. "По первой информации, речь идет о гражданах одной из стран СНГ", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что трагедия произошла в населенном пункте Дер Эль-Балях в центральном районе Газы. По сообщениям СМИ, погибла женщина с детьми.Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, общество