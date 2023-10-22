https://ria.ru/20231022/madrid-1904523347.html
Более тысячи овец и коз заполонили центр Мадрида
Более тысячи овец и коз заполонили центр Мадрида - РИА Новости, 22.10.2023
Более тысячи овец и коз заполонили центр Мадрида
Стадо из 1100 овец и 200 коз прошло по центральным улицам Мадрида в рамках традиционного фестиваля отгонного животноводства Trashumancia, который в этому году... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T17:59
2023-10-22T17:59
2023-10-22T18:00
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МАДРИД, 22 окт - РИА Новости. Стадо из 1100 овец и 200 коз прошло по центральным улицам Мадрида в рамках традиционного фестиваля отгонного животноводства Trashumancia, который в этому году отметил свое 30-летие, передает корреспондент РИА Новости. Это необычное зрелище повторяется каждый октябрь, но в 2023 году есть и новшество: впервые направлять стадо овец и коз было поручено женщине. Ею стала Марити Гонсалес, представительница одной из старейших гильдий скотоводов королевства, отметившей в этом году 750-летие. С раннего утра сотни местных жителей и туристов сопровождали парад. Все желающие запечатлели на свои мобильные телефоны пастухов, пастушек и их животных, которые на один день вытеснили автомобили с центральных улиц испанской столицы. Толпы людей увеличивались по мере того, как стадо проходило через районы в самом центре города. Фестиваль Trashumancia стал традицией жителей Мадрида после того, как в 1994 году были организованы первые празднования в честь исторически важного для Испании сельскохозяйственного сектора. Основная цель мероприятия заключается в защите и продвижении экстенсивного выпаса скота, который оказывает позитивное влияние на сохранение биоразнообразия и борьбу с изменением климата.
https://ria.ru/20201206/zhivotnye-1587741060.html
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мадрид, испания, в мире
Более тысячи овец и коз заполонили центр Мадрида
Стадо из 1100 овец и 200 коз прошло по центру Мадрида в рамках фестиваля
МАДРИД, 22 окт - РИА Новости. Стадо из 1100 овец и 200 коз прошло по центральным улицам Мадрида в рамках традиционного фестиваля отгонного животноводства Trashumancia, который в этому году отметил свое 30-летие, передает корреспондент РИА Новости.
Это необычное зрелище повторяется каждый октябрь, но в 2023 году есть и новшество: впервые направлять стадо овец и коз было поручено женщине. Ею стала Марити Гонсалес, представительница одной из старейших гильдий скотоводов королевства, отметившей в этом году 750-летие.
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С раннего утра сотни местных жителей и туристов сопровождали парад. Все желающие запечатлели на свои мобильные телефоны пастухов, пастушек и их животных, которые на один день вытеснили автомобили с центральных улиц испанской столицы. Толпы людей увеличивались по мере того, как стадо проходило через районы в самом центре города.
Фестиваль Trashumancia стал традицией жителей Мадрида после того, как в 1994 году были организованы первые празднования в честь исторически важного для Испании
сельскохозяйственного сектора. Основная цель мероприятия заключается в защите и продвижении экстенсивного выпаса скота, который оказывает позитивное влияние на сохранение биоразнообразия и борьбу с изменением климата.
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