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В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2023
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14:43 22.10.2023 (обновлено: 15:35 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/lep-1904495279.html
В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП, сообщил источник
В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2023
В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП, сообщил источник
Повреждения на опоре ЛЭП, свидетельствующие о попытке ее подрыва, были обнаружены в Самарской области, рядом с местом ЧП находились обломки пластикового... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:43
2023-10-22T15:35
происшествия
самарская область
елховский район
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Повреждения на опоре ЛЭП, свидетельствующие о попытке ее подрыва, были обнаружены в Самарской области, рядом с местом ЧП находились обломки пластикового самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Факт происшествия подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ЧП. По его словам, по предварительным данным, подрыв произошел на линии "Азот - Бугульма" в Елховском районе Самарской области. Повреждения на бетонном основании и металлической конструкции обнаружил во время технического осмотра электромонтер. На месте также находились обломки пластикового корпуса СВУ. Когда именно произошел подрыв, пока неизвестно. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.Инцидент на ЛЭП не повлиял на надежность электроснабжения потребителей, сообщили РИА Новости в филиале ПАО "Россети" - МЭС Волги. "Работы по восстановлению элементов опоры завершены", - отметили в компании.
https://ria.ru/20231006/podzhog-1900897904.html
самарская область
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происшествия, самарская область, елховский район
Происшествия, Самарская область, Елховский район
В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП, сообщил источник

В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП с помощью СВУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Повреждения на опоре ЛЭП, свидетельствующие о попытке ее подрыва, были обнаружены в Самарской области, рядом с местом ЧП находились обломки пластикового самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Факт происшествия подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ЧП.
По его словам, по предварительным данным, подрыв произошел на линии "Азот - Бугульма" в Елховском районе Самарской области. Повреждения на бетонном основании и металлической конструкции обнаружил во время технического осмотра электромонтер. На месте также находились обломки пластикового корпуса СВУ. Когда именно произошел подрыв, пока неизвестно. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент на ЛЭП не повлиял на надежность электроснабжения потребителей, сообщили РИА Новости в филиале ПАО "Россети" - МЭС Волги. "Работы по восстановлению элементов опоры завершены", - отметили в компании.
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ПроисшествияСамарская областьЕлховский район
 
 
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