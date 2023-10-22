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В Германии лесной кот заблокировал туристов в башне - РИА Новости, 22.10.2023
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17:58 22.10.2023 (обновлено: 23:52 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/kot-1904523096.html
В Германии лесной кот заблокировал туристов в башне
В Германии лесной кот заблокировал туристов в башне - РИА Новости, 22.10.2023
В Германии лесной кот заблокировал туристов в башне
Дикий лесной кот преградил путь туристам, которые хотели покинуть башню Золлинг в Центральной Германии, и лишь сотрудники полиции сумели отпугнуть животное,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T17:58
2023-10-22T23:52
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дикий лесной кот преградил путь туристам, которые хотели покинуть башню Золлинг в Центральной Германии, и лишь сотрудники полиции сумели отпугнуть животное, сообщила полиция района Нортхайм. Лесные коты очень похожи на домашних, только чуть крупнее. Обычно пугливы и ведут скрытный образ жизни. Считается, что домашние кошки произошли от популяции лесных котов, которые были одомашнены на Ближнем Востоке в период неолитической революции около десяти тысяч лет назад. &quot;В субботу днем в рамках экскурсии туристическая группа посетила башню Золлинг. Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть башню, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг&quot;, — говорится в заявлении полиции.В июле дикого кабана в Берлине приняли за львицу, что вылилось в масштабную поисковую операцию с привлечением вертолетов и беспилотников. Сообщалось, что такая операция могла стоить более 100 тысяч евро.
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германия, берлин (город), в мире, новости - туризм
Германия, Берлин (город), В мире, Новости - Туризм
В Германии лесной кот заблокировал туристов в башне

Лесной кот заблокировал туристов в башне Золлинг в Германии, осаду сняла полиция

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДикий кот
Дикий кот - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дикий кот. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дикий лесной кот преградил путь туристам, которые хотели покинуть башню Золлинг в Центральной Германии, и лишь сотрудники полиции сумели отпугнуть животное, сообщила полиция района Нортхайм.
Лесные коты очень похожи на домашних, только чуть крупнее. Обычно пугливы и ведут скрытный образ жизни. Считается, что домашние кошки произошли от популяции лесных котов, которые были одомашнены на Ближнем Востоке в период неолитической революции около десяти тысяч лет назад.
«

"В субботу днем в рамках экскурсии туристическая группа посетила башню Золлинг. Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть башню, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг", — говорится в заявлении полиции.

В июле дикого кабана в Берлине приняли за львицу, что вылилось в масштабную поисковую операцию с привлечением вертолетов и беспилотников. Сообщалось, что такая операция могла стоить более 100 тысяч евро.
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