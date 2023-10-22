https://ria.ru/20231022/knr-1904509952.html

Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году

Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году - РИА Новости, 22.10.2023

Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году

Министерство государственной безопасности КНР в воскресенье сообщило о выявлении в 2021 году факта шпионажа в пользу США на китайском оборонном предприятии. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:34

2023-10-22T16:34

2023-10-22T16:34

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ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Министерство государственной безопасности КНР в воскресенье сообщило о выявлении в 2021 году факта шпионажа в пользу США на китайском оборонном предприятии. Как отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat, факт шпионажа в пользу США был выявлен органами государственной безопасности юго-западной провинции Сычуань в июле 2021 года. Уточняется, что информатором американских спецслужб на одном из оборонных предприятий провинции был гражданин Китая по фамилии Хоу, который прежде проходил научную стажировку в США. В заявлении отмечается, что с арестом Хоу была устранена "значительная потенциальная опасность". Ведомство уточняет, что в настоящее время дело Хоу находится в народном суде средней ступени города Чэнду.

https://ria.ru/20230910/shpion-1895254207.html

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