Рейтинг@Mail.ru
Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/knr-1904509952.html
Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году
Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году - РИА Новости, 22.10.2023
Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году
Министерство государственной безопасности КНР в воскресенье сообщило о выявлении в 2021 году факта шпионажа в пользу США на китайском оборонном предприятии. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:34
2023-10-22T16:34
в мире
китай
сша
сычуань
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588557003_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_5269361ddd2bf1188ee00d7b8c1966bf.jpg
ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Министерство государственной безопасности КНР в воскресенье сообщило о выявлении в 2021 году факта шпионажа в пользу США на китайском оборонном предприятии. Как отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat, факт шпионажа в пользу США был выявлен органами государственной безопасности юго-западной провинции Сычуань в июле 2021 года. Уточняется, что информатором американских спецслужб на одном из оборонных предприятий провинции был гражданин Китая по фамилии Хоу, который прежде проходил научную стажировку в США. В заявлении отмечается, что с арестом Хоу была устранена "значительная потенциальная опасность". Ведомство уточняет, что в настоящее время дело Хоу находится в народном суде средней ступени города Чэнду.
https://ria.ru/20230910/shpion-1895254207.html
https://ria.ru/20230823/shpion-1891628628.html
китай
сша
сычуань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588557003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eadb816fc5b77f977cea62a1d0efb110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, сычуань, wechat
В мире, Китай, США, Сычуань, WeChat
Китай раскрыл сведения о шпионаже США на оборонном предприятии в 2021 году

Спецслужбы КНР раскрыли сведения о шпионаже США на своем оборонном предприятии

© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Vincent Yu
Рабочие на производстве в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Министерство государственной безопасности КНР в воскресенье сообщило о выявлении в 2021 году факта шпионажа в пользу США на китайском оборонном предприятии.
Как отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat, факт шпионажа в пользу США был выявлен органами государственной безопасности юго-западной провинции Сычуань в июле 2021 года.
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона
10 сентября, 00:47
Уточняется, что информатором американских спецслужб на одном из оборонных предприятий провинции был гражданин Китая по фамилии Хоу, который прежде проходил научную стажировку в США. В заявлении отмечается, что с арестом Хоу была устранена "значительная потенциальная опасность".
Ведомство уточняет, что в настоящее время дело Хоу находится в народном суде средней ступени города Чэнду.
Мужчина работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
СМИ: китайский шпион выманил данные у тысяч британских чиновников
23 августа, 00:15
 
В миреКитайСШАСычуаньWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала