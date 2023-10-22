https://ria.ru/20231022/kirill-1904488482.html

Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи

Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи - РИА Новости, 22.10.2023

Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи

Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби, поэтому невозможно привлечь их в храм "строгими глазами и сморщенным лбом", считает патриарх Московский и всея... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:00

2023-10-22T14:00

2023-10-22T14:00

религия

хотьково

московская область (подмосковье)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби, поэтому невозможно привлечь их в храм "строгими глазами и сморщенным лбом", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Подрастающему поколению свойственно жизнелюбие, энергичность и веселость нрава, поэтому юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архипастыря, тянутся к Церкви, являют готовность участвовать в ее служении. Мраком никогда молодёжь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом, никогда не расположишь в себе молодого человека, который не ищет в Церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости", - сказал патриарх, возведя в епископский сан игумена Пантелеимона (Бердникова) после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в ХотьковоМосковской области.Игумен Пантелеимон был назначен игуменом Хабаровской епархии с титулом "Бикинский" Священным синодом РПЦ 11 октября.

https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html

хотьково

московская область (подмосковье)

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хотьково, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь