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Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи - РИА Новости, 22.10.2023
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Религия
 
14:00 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/kirill-1904488482.html
Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи
Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи - РИА Новости, 22.10.2023
Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи
Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби, поэтому невозможно привлечь их в храм "строгими глазами и сморщенным лбом", считает патриарх Московский и всея... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:00
2023-10-22T14:00
религия
хотьково
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби, поэтому невозможно привлечь их в храм "строгими глазами и сморщенным лбом", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. &quot;Подрастающему поколению свойственно жизнелюбие, энергичность и веселость нрава, поэтому юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архипастыря, тянутся к Церкви, являют готовность участвовать в ее служении. Мраком никогда молодёжь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом, никогда не расположишь в себе молодого человека, который не ищет в Церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости&quot;, - сказал патриарх, возведя в епископский сан игумена Пантелеимона (Бердникова) после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в ХотьковоМосковской области.Игумен Пантелеимон был назначен игуменом Хабаровской епархии с титулом "Бикинский" Священным синодом РПЦ 11 октября.
https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html
хотьково
московская область (подмосковье)
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хотьково, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Хотьково, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие среди молодежи

Патриарх Кирилл призвал продвигать жизнелюбие при привлечении молодежи в Церковь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Молодые люди ищут в Церкви радости, а не скорби, поэтому невозможно привлечь их в храм "строгими глазами и сморщенным лбом", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«

"Подрастающему поколению свойственно жизнелюбие, энергичность и веселость нрава, поэтому юноши и девушки охотно слушают исполненного радости и душевного света архипастыря, тянутся к Церкви, являют готовность участвовать в ее служении. Мраком никогда молодёжь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом, никогда не расположишь в себе молодого человека, который не ищет в Церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости", - сказал патриарх, возведя в епископский сан игумена Пантелеимона (Бердникова) после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в ХотьковоМосковской области.

Игумен Пантелеимон был назначен игуменом Хабаровской епархии с титулом "Бикинский" Священным синодом РПЦ 11 октября.
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РелигияХотьковоМосковская область (Подмосковье)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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