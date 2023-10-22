Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, как не стоит воспитывать собаку - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 22.10.2023 (обновлено: 03:07 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/kinolog-1904446579.html
Кинолог рассказал, как не стоит воспитывать собаку
Кинолог рассказал, как не стоит воспитывать собаку - РИА Новости, 22.10.2023
Кинолог рассказал, как не стоит воспитывать собаку
Некоторые собаководы лишают своих питомцев пищи за плохое поведение, такое воспитание не даст никакого положительного эффекта и может привести к различным... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:06
2023-10-22T03:07
общество
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев (кинолог)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_0:316:3629:2357_1920x0_80_0_0_6bb5a5c91ed8ac9385cb9e0fe28c073e.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Некоторые собаководы лишают своих питомцев пищи за плохое поведение, такое воспитание не даст никакого положительного эффекта и может привести к различным расстройствам или вовсе стать причиной того, что собака отстранится от хозяина, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Кормление – это основа для нормального функционирования собаки. Рацион питомца и количество еды напрямую влияют на состояние вашего питомца. Наказывая собаку лишением пищи, вы можете спровоцировать неприятные последствия, например, расстройство пищевого поведения, страхи, потеря контакта с собакой и даже пищевая агрессия", – сказал Голубев. По его словам, еда является базовой потребностью питомца, реализация которой не должна зависеть от настроения хозяина и от поведения собаки. Если питомец демонстрирует нежелательное поведение, нужно строгим голосом скомандовать "Нельзя!", отстраниться от него или отправить на место, но не лишать приема пищи. Кинолог также призвал не дрессировать собаку перед миской и кормом. Ошибкой будет сначала просить питомца выполнить команду и только потом кормить его, подчеркнул президент РКФ. Основной рацион собака должна получать без демонстрации нужной команды, а подкрепление и похвала за правильное поведение должны идти отдельно, заметил он. Голубев напомнил, что частота кормления питомца зависит от возраста: щенков нужно кормить примерно 5-7 раз в день, взрослых собак 1-3 раза в день. Важно обеспечить не только регулярность кормления, но и его процесс, в том числе важные для собак ритуалы. Питомец должен знать, когда его покормят, например, после утренней и вечерней прогулки, указал кинолог. Также вредными будут упражнения на выдержку перед едой, например, если позволять собаке есть только по разрешающему слову. Они, по словам Голубева, формируют у питомца ощущение дефицитности еды и повышают ее важность, из-за чего собака может жадно поглощать пищу и переедать. "В процессе приема пищи не нужно беспокоить животное: дайте собаке спокойно поесть, чтобы лишние вмешательства не вызывали у нее стресса. Если в доме несколько животных, у каждого должна быть своя миска. Не позволяйте питомцам есть из чужих мисок: у каждого есть своя порция и свое пространство для принятия пищи", - рассказал президент РКФ.
https://ria.ru/20231015/kinolog-1902845956.html
https://ria.ru/20230917/sobaki-1896764235.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_162:0:3387:2419_1920x0_80_0_0_dde07af75c2b24aa334f0b8efa350e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев (кинолог)
Общество, Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Владимир Голубев (кинолог)
Кинолог рассказал, как не стоит воспитывать собаку

Глава кинологической федерации: нельзя наказывать собаку лишением корма

© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Некоторые собаководы лишают своих питомцев пищи за плохое поведение, такое воспитание не даст никакого положительного эффекта и может привести к различным расстройствам или вовсе стать причиной того, что собака отстранится от хозяина, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Кормление – это основа для нормального функционирования собаки. Рацион питомца и количество еды напрямую влияют на состояние вашего питомца. Наказывая собаку лишением пищи, вы можете спровоцировать неприятные последствия, например, расстройство пищевого поведения, страхи, потеря контакта с собакой и даже пищевая агрессия", – сказал Голубев.
По его словам, еда является базовой потребностью питомца, реализация которой не должна зависеть от настроения хозяина и от поведения собаки. Если питомец демонстрирует нежелательное поведение, нужно строгим голосом скомандовать "Нельзя!", отстраниться от него или отправить на место, но не лишать приема пищи.
Кинолог также призвал не дрессировать собаку перед миской и кормом. Ошибкой будет сначала просить питомца выполнить команду и только потом кормить его, подчеркнул президент РКФ. Основной рацион собака должна получать без демонстрации нужной команды, а подкрепление и похвала за правильное поведение должны идти отдельно, заметил он.
Девушка с щенком хаски - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка
15 октября, 03:03
Голубев напомнил, что частота кормления питомца зависит от возраста: щенков нужно кормить примерно 5-7 раз в день, взрослых собак 1-3 раза в день. Важно обеспечить не только регулярность кормления, но и его процесс, в том числе важные для собак ритуалы. Питомец должен знать, когда его покормят, например, после утренней и вечерней прогулки, указал кинолог.
Также вредными будут упражнения на выдержку перед едой, например, если позволять собаке есть только по разрешающему слову. Они, по словам Голубева, формируют у питомца ощущение дефицитности еды и повышают ее важность, из-за чего собака может жадно поглощать пищу и переедать.
"В процессе приема пищи не нужно беспокоить животное: дайте собаке спокойно поесть, чтобы лишние вмешательства не вызывали у нее стресса. Если в доме несколько животных, у каждого должна быть своя миска. Не позволяйте питомцам есть из чужих мисок: у каждого есть своя порция и свое пространство для принятия пищи", - рассказал президент РКФ.
Собака и её хозяин гуляют в осеннем парке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью
17 сентября, 03:13
 
ОбществоРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Владимир Голубев (кинолог)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала