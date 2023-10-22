https://ria.ru/20231022/kabmin-1904447665.html

Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов

Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов - РИА Новости, 22.10.2023

Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов

Правительство России поддержало предложение об организации короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников, сообщило... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T03:27

2023-10-22T03:27

2023-10-22T03:34

общество

россия

вячеслав володин

владислав даванков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Правительство России поддержало предложение об организации короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников, сообщило МЧС России в ответ на запрос вице-спикера Госдумы от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости."На основании поступивших предложений от Минобороны России, Минцифры России и Росгвардии инициатива МЧС России по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации... "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи" в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов, поддержана", — говорится в письме.По словам автора предложения, если человек заметит подозрительный беспилотник, он сможет сообщить о нем по номеру 112. Оператор передаст координаты ответственным службам, и дрон станет целью для силовиков. В итоге вероятность, что БПЛА причинит вред людям или инфраструктуре, уменьшится в разы, считает парламентарий.Ранее Даванков направил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с целью запустить горячую линию для тех, кто увидел беспилотник. По поручению Володина вопрос рассмотрели думские комитеты, Минцифры и МЧС.

https://ria.ru/20231022/obstrel-1904438924.html

https://ria.ru/20231021/ataka-1904427811.html

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общество, россия, вячеслав володин, владислав даванков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)