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Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов - РИА Новости, 22.10.2023
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03:27 22.10.2023 (обновлено: 03:34 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/kabmin-1904447665.html
Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов
Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов - РИА Новости, 22.10.2023
Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов
Правительство России поддержало предложение об организации короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников, сообщило... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:27
2023-10-22T03:34
общество
россия
вячеслав володин
владислав даванков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Правительство России поддержало предложение об организации короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников, сообщило МЧС России в ответ на запрос вице-спикера Госдумы от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости."На основании поступивших предложений от Минобороны России, Минцифры России и Росгвардии инициатива МЧС России по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации... "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи" в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов, поддержана", — говорится в письме.По словам автора предложения, если человек заметит подозрительный беспилотник, он сможет сообщить о нем по номеру 112. Оператор передаст координаты ответственным службам, и дрон станет целью для силовиков. В итоге вероятность, что БПЛА причинит вред людям или инфраструктуре, уменьшится в разы, считает парламентарий.Ранее Даванков направил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с целью запустить горячую линию для тех, кто увидел беспилотник. По поручению Володина вопрос рассмотрели думские комитеты, Минцифры и МЧС.
https://ria.ru/20231022/obstrel-1904438924.html
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общество, россия, вячеслав володин, владислав даванков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владислав Даванков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Правительство поддержало идею об уведомлении службы 112 о подлетах дронов

Кабмин поддержал идею об уведомлении службы 112 о подлетах беспилотников

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Правительство России поддержало предложение об организации короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников, сообщило МЧС России в ответ на запрос вице-спикера Госдумы от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"На основании поступивших предложений от Минобороны России, Минцифры России и Росгвардии инициатива МЧС России по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации... "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи" в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов, поддержана", — говорится в письме.
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По словам автора предложения, если человек заметит подозрительный беспилотник, он сможет сообщить о нем по номеру 112. Оператор передаст координаты ответственным службам, и дрон станет целью для силовиков. В итоге вероятность, что БПЛА причинит вред людям или инфраструктуре, уменьшится в разы, считает парламентарий.
Ранее Даванков направил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с целью запустить горячую линию для тех, кто увидел беспилотник. По поручению Володина вопрос рассмотрели думские комитеты, Минцифры и МЧС.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладислав ДаванковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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