https://ria.ru/20231022/izrail-1904558300.html

В районе Тель-Авива Яффо закрыты большинство магазинов и кафе

В районе Тель-Авива Яффо закрыты большинство магазинов и кафе - РИА Новости, 22.10.2023

В районе Тель-Авива Яффо закрыты большинство магазинов и кафе

Старейший район на юге Тель-Авива Яффо, значительную часть населения которого составляют арабы, спустя две недели после начала эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T21:46

2023-10-22T21:46

2023-10-22T21:51

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Старейший район на юге Тель-Авива Яффо, значительную часть населения которого составляют арабы, спустя две недели после начала эскалации палестино-израильского конфликта в отличие от остальных частей города не вернулся к привычной жизни: он малолюден, на улицах нет туристов, значительная часть магазинов и кафе закрыты, передает корреспондент РИА Новости. Днем и вечером воскресенья (в Израиле это рабочий день) в Яффе малолюдно, в работающих ресторанах практически не встретишь посетителей, как и прохожих на улицах. Практически нет в городе и туристов. При этом большая часть кафе, ресторанов, а также магазинов одежды и супермаркетов закрыты. Местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, рассказали, что район опустел из-за войны, и не все жители спешат в него возвращаться. В сравнении с остальным Тель-Авивом Яффе медленно оправляется от первоначального шока: на улицах других районов Тель-Авива, особенно в центре, можно встретить большое количество людей, а почти все магазины и рестораны уже открыты. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, тель-авив, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году