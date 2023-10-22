Армия Израиля заявила об ударе по живой силе в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударе по бойцам в Ливане, пытавшимся запустить ракету по Израилю
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
СМИ сообщили о не менее пяти погибших.
СМИ сообщили о не менее пяти погибших.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
СМИ сообщили о не менее пяти погибших.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.