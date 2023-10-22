https://ria.ru/20231022/izrail-1904536560.html

В Израиле заявили, что нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы"

В Израиле заявили, что нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 22.10.2023

В Израиле заявили, что нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах", следует из заявления ВС. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T19:23

2023-10-22T19:23

2023-10-22T19:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах", следует из заявления ВС. "Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлах" после того, как были выявлены террористы, пытавшиеся запустить противотанковую ракету по израильской территории, прилегающей к Малькии", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram-канале. Как отмечается, Армия обороны Израиля зафиксировала запуск противотанковых ракет в районе населенного пункта Араб-аль-Арамше, удар пришелся по открытому полю. "Сообщений о пострадавших не поступало, никакого ущерба причинено не было", - говорится в заявлении. Ранее в воскресенье движение "Хезболлах" сообщило, что атаковало опорные пункты армии Израиля в Байад Блиде и Малькии на южной границе Ливана. С начала военной операции Израиля в Секторе Газа резко обострилась обстановка на ливано-израильской границе, где "Хезболлах" и армия Израиля ежедневно обмениваются ударами. Артиллерия и авиация ЦАХАЛ бьет в том числе и по ливанским пограничным деревням. В результате есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, среди жертв двое журналистов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, россия, ливан, владимир путин, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году